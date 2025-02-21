Зеленський про далекобійність: кожні два вкладених долари завдають РФ збитків на 10
Далекобійні удари Сил оборони і безпеки України по військових об'єктах на території РФ знижують здатність Кремля підживлювати свою "воєнну машину" для продовження агресії. Спостерігається "потрібна динаміка".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час нічного звернення.
Глава держави зазначив, що на нинішній Ставці верховного головнокомандувача були доповіді, серед іншого, щодо "дипстрайків по російських військових обʼєктах і по інфраструктурі Росії, що обслуговує війну."
"На кожні два вкладених долари в нашу далекобійність ми отримуємо вже майже десять доларів російських збитків. Це потрібна динаміка: Росія повинна відчувати ціну війни, щоб дійсно хотіти миру", - наголосив Зеленський.
Також президент розповів, що на Ставці були доповіді військових про позиції Сил оборони на фронті, щодо ситуації з постачанням: контракти, пакети зброї.
"Робота триває. Я дякую кожному з наших партнерів, які розуміють, що потрібні сильні позиції: і на фронті, щоб захищати людей, і в дипломатії мають значення і сила, і правда", - заявив Зеленський.
Крім того, розповів президент на Ставці окремо "суттєві речі доповідав керівник Служби зовнішньої розвідки".
Нагадаємо, 8 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що Україна продовжує нарощувати удари по військових об'єктах в Росії. Генерал наголосив, що так буде доти, поки Москва не припинить агресію проти України.
Додамо, 7 лютого в Міністерстві оборони поінформували, що Україна нарощує виробництво далекобійних дронів і ракет.
Наприкінці січня РБК-Україна в окремому матеріалі писало, чим важливі атаки України по російських НПЗ та чи є від цього ефект.
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