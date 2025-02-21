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Зеленский о дальнобойности: каждые два вложенных доллара наносят РФ ущерб на 10

Пятница 21 февраля 2025 00:04
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Зеленский о дальнобойности: каждые два вложенных доллара наносят РФ ущерб на 10 Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Дальнобойные удары Сил обороны и безопасности Украины по военным объектам на территории РФ снижают способность Кремля подпитывать свою "военную машину" для продолжения агрессии. Наблюдается "нужная динамика".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского во время ночного обращения.

Глава государства отметил, что на нынешней Ставке верховного главнокомандующего были доклады, среди прочего, о "дипстрайках по российским военным объектам и по инфраструктуре России, обслуживающей войну."

"На каждые два вложенных доллара в нашу дальнобойность мы получаем уже почти десять долларов российских убытков. Это нужная динамика: Россия должна чувствовать цену войны, чтобы действительно хотеть мира", - подчеркнул Зеленский.

Также президент рассказал, что на Ставке были доклады военных о позициях Сил обороны на фронте, о ситуации с поставками: контракты, пакеты оружия.

"Работа продолжается. Я благодарю каждого из наших партнеров, которые понимают, что нужны сильные позиции: и на фронте, чтобы защищать людей, и в дипломатии имеют значение и сила, и правда", - заявил Зеленский.

Кроме того, рассказал президент на Ставке отдельно "существенные вещи докладывал руководитель Службы внешней разведки".

Напомним, 8 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что Украина продолжает наращивать удары по военным объектам в России. Генерал подчеркнул, что так будет, пока Москва не прекратит агрессию против Украины.

Добавим, 7 февраля в Министерстве обороны сообщили, что Украина наращивает производство дальнобойных дронов и ракет.

В конце января РБК-Украина в отдельном материале писало, чем важны атаки Украины по российским НПЗ и есть ли от этого эффект.

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