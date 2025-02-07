Україна нарощує виробництво далекобійних дронів і ракет, - Міноборони
Український ударні дрони дальнього радіусу дії стали певною заміною для далекобійних ракет. Україна значною мірою наростила виробництво вітчизняних безпілотників.
Про це розповів перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "Укрінформу".
"Дуже хочу відзначити виробництво далекобійних дронів. Думаю, ви регулярно бачите в новинах результати ударів по військових об’єктах агресора. Ударні дрони дальнього радіусу дії на сьогодні є певною заміною для далекобійних ракет", - розповів Гаврилюк.
За його словами, наразі в Україні особлива увага приділяється якнайшвидшій реалізації вітчизняних програм виробництва далекобійної зброї. Зокрема, мова про ракети та дрони.
" Це та зброя, яка буде серйозним аргументом України. Нам потрібна зброя захисту та стримування", - вважає заступник міністра оборони.
Виробництво зброї в Україні
Президент Володимир Зеленський раніше зазначав, що з початку повномасштабної війни виробництво власного озброєння в Україні суттєво зросло. Якщо раніше частка вітчизняного виробництва становила менш як 10%, то нині вона досягла 34% від загального обсягу.
Зокрема, українські морські безекіпажні катери Sea Baby та MAGURA V5 довели свою ефективність у Чорному морі, завдаючи значних втрат російському флоту. У сфері ракетного озброєння Україна успішно використовує "Нептуни", якими було знищено крейсер "Москва".
У листопаді Зеленський заявив про створення "довгих Нептунів", які вже завдали перших ударів. Серед іншого українського озброєння виділяються САУ "Богдана", ПТРК "Стугна" та "Корсар". А далекобійні дрони "Бобер", "Морок" і "Лютий" дозволяють Силам оборони завдавати точкових ударів по критичних об'єктах у РФ, послаблюючи ресурсну базу ворога.
Також днями президент України Володимир Зеленський опублікував фото, продемонструвавши озброєння вітчизняного виробництва. Серед них снаряди, а також безпілотники.
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