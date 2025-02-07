Україна нарощує виробництво далекобійних дронів і ракет, - Міноборони

Про це розповів перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "Укрінформу".

"Дуже хочу відзначити виробництво далекобійних дронів. Думаю, ви регулярно бачите в новинах результати ударів по військових об’єктах агресора. Ударні дрони дальнього радіусу дії на сьогодні є певною заміною для далекобійних ракет", - розповів Гаврилюк.

За його словами, наразі в Україні особлива увага приділяється якнайшвидшій реалізації вітчизняних програм виробництва далекобійної зброї. Зокрема, мова про ракети та дрони.

" Це та зброя, яка буде серйозним аргументом України. Нам потрібна зброя захисту та стримування", - вважає заступник міністра оборони.

Виробництво зброї в Україні

Президент Володимир Зеленський раніше зазначав, що з початку повномасштабної війни виробництво власного озброєння в Україні суттєво зросло. Якщо раніше частка вітчизняного виробництва становила менш як 10%, то нині вона досягла 34% від загального обсягу.

Зокрема, українські морські безекіпажні катери Sea Baby та MAGURA V5 довели свою ефективність у Чорному морі, завдаючи значних втрат російському флоту. У сфері ракетного озброєння Україна успішно використовує "Нептуни", якими було знищено крейсер "Москва".