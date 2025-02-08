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Сирський заявив про нарощування ударів по військових об'єктах на території РФ

Субота 08 лютого 2025 18:15
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Сирський заявив про нарощування ударів по військових об'єктах на території РФ Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (president.gov.ua)
Автор: Едуард Ткач

Україна продовжує нарощувати удари по військових об'єктах в Росії. Так буде доти, поки Москва не припинить агресію проти нашої країни.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Facebook.

"Триває нарощування ударів по військових об’єктах на території ворога. Військові частини, арсенали, склади зберігання, цехи підприємств ВПК, нафтопереробні заводи, які забезпечують пальним російську армію, та інші об’єкти будуть атаковані, допоки триватиме агресія москви проти нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Сирський зазначив, що дистанція ураження DeepStrike (українськими ударними безпілотниками) углиб території РФ досягло вже 1700 кілометрів. Крім того, він анонсував, що готуються нові далекобійні засоби, і вони будуть застосовані.

"За цей рік цілями успішного комплексного вогневого ураження на території російської федерації стали 377 об’єктів військового призначення", - додав главком ЗСУ.

Нагадаємо, що в цьому ж дописі Олександр Сирський поінформував, що рік тому перевага російських військ у питанні артилерійських боєприпасів становила приблизно 1:10. Сьогодні це співвідношення скоротилося майже до 1:2. За словами главкома, в цьому є декілька причин.

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