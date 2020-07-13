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Зеленский дал звание Героя Украины погибшему на Донбассе военному

Понедельник 13 июля 2020 13:11
Зеленский дал звание Героя Украины погибшему на Донбассе военному
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Тарас Матвиив перед гибелью успел спасти двух бойцов

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины военнослужащему Тарасу Матвииву, который на прошлой неделе погиб на Донбассе. Помимо звания героя посмертно вручен орден "Золотая Звезда".

Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

Сообщается, что соответствующий указ подписан 13 июля.

"Тарас Матвиив на фронте с начала войны. Был волонтером и добровольцем, а в 2019 году начал службу в рядах ВСУ. Во время вражеского обстрела 31-летний Тарас спас двух своих побратимов, помог им добраться в безопасное место. К сожалению, сам погиб от вражеской мины. Именно благодаря таким людям Украина выстоит и победит", - подчеркнул Зеленский.

Также сообщается, что похороны погибшего пройдут в среду.

Напомним, младший лейтенант Тарас Матвиив погиб вечером 10 июля в результате обстрела украинских позиций в районе села Троицкое Попаснянского района Луганской области; он получил смертельное ранение от разрыва минометного боеприпаса.

Кроме того, сегодня стало известно о гибели еще двоих украинских военных в зоне операции Объединенных сил на Донбассе.

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