ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Стало известно имя погибшего военного на Донбассе

Донбасс, Суббота 11 июля 2020 13:18
Стало известно имя погибшего военного на Донбассе
Фото: ситуация на Донбассе обострилась (mil.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

В результате обстрелов боевиков погиб 31-летний Тарас Матвиев из Львовской области

На Донбассе в результате обстрела боевиков 10 июля погиб 31-летний украинский военный Тарас Матвиев. Он служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени Короля Даниила.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской облгосадминистрации.

Как отметили в ОГА, младший лейтенант погиб в результате вражеского обстрела позиций украинский военных под Троицким.

"Вчера, 10 июля, во время обстрела украинских позиций российскими наемниками погиб 31-летний защитник с Жидачивского района Тарас Матвиев", - сообщили в ОГА.

Стало известно имя погибшего военного на Донбассе

Фото: Тарас Матвиев (loda.gov.ua)

Напомним, за прошедшие сутки боевики 17 раз обстреливали позиции ООС на Донбассе. В результате обстрелов погиб один украинский военный, еще трое - получили ранения.

Как писало РБК-Украина, двое военных были ранены в результате минометного обстрела вблизи Новолуганского.

Еще один военный был ранен вблизи Авдеевки, тогда противник применил гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Ранее в Вооруженных силах Украины сообщили, что рассматривают несколько сценариев возможной российской агрессии по всему периметру украинско-российской государственной границы.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Донбасспогиблиобстрелвоенные
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь