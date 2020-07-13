На Донбассе погибли два украинских военных

Фото: ситуация на Донбассе (mil.gov.ua)

Один военный погиб вблизи Славного в результате обстрела боевиков, еще один подорвался на мине вблизи Зайцево

На Донбассе в результате обстрела боевиков позиций подразделений Объединенных сил вблизи Славного погиб украинский военный. Еще один военный ООС погиб в результате подрыва на мине вблизи Зайцево.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Отмечается, что боевики применили против украинских военных вблизи Славного гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

"К большому сожалению, в результате обстрела противника Украина потеряла одного мужественного защитника", - сообщили в штабе.

Еще один украинский военный погиб во время выполнения боевого задания вблизи Зайцево.

"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве еще один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью", - сообщили военные.

Напомним, за прошлые сутки, 12 июля, на Донбассе шесть украинских военных получили ранения, боевики 16 раз нарушали режим прекращения огня.

Также РБК-Украина писало, что 10 июля ситуация на Донбассе обострилась, в результате обстрелов боевиков один украинский военный погиб, еще трое были ранены.