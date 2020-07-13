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Зеленський дав звання Героя України загиблому на Донбасі військовому

Понеділок 13 липня 2020 13:11
Зеленський дав звання Героя України загиблому на Донбасі військовому
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Тарас Матвіїв перед загибеллю встиг врятувати двох бійців

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України військовослужбовцю Тарасу Матвіїву, який минулого тижня загинув на Донбасі. Крім звання героя посмертно вручено орден "Золота Зірка".

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента.

Повідомляється, що відповідний указ підписано 13 липня.

"Тарас Матвіїв на фронті з початку війни. Був волонтером і добровольцем, а у 2019 році почав службу в лавах ЗСУ. Під час ворожого обстрілу 31-річний Тарас врятував двох своїх побратимів, допоміг їм дістатися в безпечне місце. На жаль, сам загинув від ворожої міни. Саме завдяки таким людям Україна вистоїть і переможе", - підкреслив Зеленський.

Також повідомляється, що похорон загиблого відбудеться у середу.

Нагадаємо, молодший лейтенант Тарас Матвіїв загинув увечері 10 липня в результаті обстрілу українських позицій в районі села Троїцьке Попаснянського району Луганської області; він отримав смертельне поранення від розриву мінометного боєприпасу.

Крім того, сьогодні стало відомо про загибель ще двох українських військових у зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі.

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