Зеленский дал задание новому послу Украины в США

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 20 декабря, встретился с новоназначенным послом Украины в США Владимиром Ельченко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента в Telegram.

Как сообщается, во время встречи Зеленский и Ельченко обсудили перспективы дальнейшего развития украинского-американских отношений.

Кроме того, Зеленский отдельно отметил необходимость увеличения американских инвестиций в экономику Украины.

Напомним, Владимир Зеленский 18 декабря подписал указ, которым назначил послом Украины в США Владимира Ельченко, после того, как уволил его с должности постоянного представителя Украины в ООН.

Ранее сообщалось, что Вашингтон согласовал кандидатуру нового посла Украины в Соединенных Штатах. В Вашингтоне согласились, чтобы новым послом Украины стал Владимир Ельченко, который был избран Министерством иностранных дел еще два месяца назад.

Как сообщало РБК-Украина, 19 июля Владимир Зеленский уволил чрезвычайного и полномочного посла Украины в США Валерия Чалого, который находился на должности 4 года. После увольнения Чалый заявил, что за время пребывания на посту продемонстрировал "достойный результат на важном внешнеполитическом направлении".