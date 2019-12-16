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США согласовали кандидатуру посла Украины

Новости » Политика     16.12.2019 - 11:23
США согласовали кандидатуру посла Украины
Фото: Владимир Ельченко (un.org)

Послом Украины в США станет Владимир Ельченко

Украина получила агреман (согласие) на назначение новым послом Украины в США Владимира Ельченко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко УНИАН.

Глава МИД заявил, что с кандидатурой посла определились еще два месяца назад.

"Мы уже получили агреман. Мы определились еще два месяца назад. Это наш нынешний представитель в ООН Владимир Ельченко", - сказал Пристайко.

Ранее минист заявлял, что посол Украины в США будет назначен, "как только американская сторона даст нам агреман, то есть разрешение на конкретного человека".

РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона в начале октябра рассказал, что посол Украины в Соединенных Штатах Америки будет назначен в ближайшее время.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 19 июля уволил чрезвычайного и полномочного посла Украины в США Валерия Чалого, который занимал эту должность на протяжении четырех лет. Экс-посол Чалый после увольнения заявил, что считает, что четыре года - это достаточный срок продемонстрировать "достойный результат на важном внешнеполитическом направлении".

Посол Украины в США будет назначен в ближайшее время, - Зеленский Новый посол Грузии начал работу в Украине
Новости Украины посолВладимир Ельченко
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