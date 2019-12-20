Зеленський дав завдання новому послу України в США

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 20 грудня, зустрівся з новопризначеним послом України в США Володимиром. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента в Telegram.

Як повідомляється, під час зустрічі Зеленський і Єльченко обговорили перспективи подальшого розвитку українсько-американських відносин.

Крім того, Зеленський окремо відзначив необхідність збільшення американських інвестицій в економіку України.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 18 грудня підписав указ, яким призначив послом України в США Володимира Єльченка, після того, як звільнив його з посади постійного представника України в ООН.

Раніше повідомлялося, що Вашингтон погодив кандидатуру нового посла України в Сполучених Штатах. У Вашингтоні погодилися, щоб новим послом України став Володимир Єльченко, який був обраний Міністерством закордонних справ ще два місяці тому.

Як повідомляло РБК-Україна, 19 липня Володимир Зеленський звільнив надзвичайного і повноважного посла України в США Валерія Чалого, який перебував на посаді 4 роки. Після звільнення Чалий заявив, що за час перебування на посаді продемонстрував "гідний результат на важливому зовнішньополітичному напрямку".