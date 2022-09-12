Зеленський дав Веніславському нову посаду і знайшов йому заміну в КСУ
Президент України Володимир Зеленський призначив Федора Веніславського на посаду представника голови української держави в Раді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази.
Згідно з документами, на посаду представника президента в Конституційному Суді України, яку раніше обіймав Веніславський, тепер був призначений Сергій Дембовський.
Варто зауважити, що Веніславський займав пост представника президента КСУ більше трьох років - він був призначений 3 червня 2019 року.
При цьому Дембовський раніше був позаштатним радником керівника Офісу президента. Також обіймав посаду судді Вищого спеціалізованого суду України, який існував до 2017 року.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Зеленський призначив нових керівників низки військових адміністрацій у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.
Також ми писали, що Зеленський додав до складу РНБО нового генпрокурора Андрія Костіна та виконуючого обов'язки голови СБУ Василя Малюка.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.