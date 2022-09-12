Зеленський дав Веніславському нову посаду і знайшов йому заміну в КСУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази .

Згідно з документами, на посаду представника президента в Конституційному Суді України, яку раніше обіймав Веніславський, тепер був призначений Сергій Дембовський.

Варто зауважити, що Веніславський займав пост представника президента КСУ більше трьох років - він був призначений 3 червня 2019 року.

При цьому Дембовський раніше був позаштатним радником керівника Офісу президента. Також обіймав посаду судді Вищого спеціалізованого суду України, який існував до 2017 року.