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Зеленский сменил состав СНБО: кто получил кресла

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Четверг 04 августа 2022 21:29
Зеленский сменил состав СНБО: кто получил кресла Фото: президент Украины Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Так, в персональный состав вошли генпрокурор Андрей Костин и исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на указ президента.

Также Зеленский вывел из состава Совета нацбезопасности и обороны бывшего главу СБУ Ивана Баканова и экс-генпрокурора Ирину Венедиктову.

Напомним, 27 июля Верховная рада назначила Андрея Костина генеральным прокурором Украины после увольнения Венедиктовой.

Кроме того, исполняющим обязанности главы СБУ был назначен Василий Малюк, а Баканова уволил парламент.

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