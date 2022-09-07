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Зеленский сменил руководителей ряда военных администраций на Донбассе

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Среда 07 сентября 2022 19:41
Зеленский сменил руководителей ряда военных администраций на Донбассе Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский сменил руководителей ряда военных администраций в Донецкой и Луганской областях, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжения, размещены на странице Офиса президента.

В Луганской области:

  • Главой Старобельской районной государственной администрации стал Владимир Череватый.

В Донецкой области:

  • Начальником Покровской городской военной администрации Покровского района стал Сергей Добряк,
  • Начальником Мирноградськой городской военной администрации Покровского района стал Юрий Клюшка,
  • Начальником Добропольской городской военной администрации Покровского района стал Андрей Бондаренко,
  • Главой Покровской районной государственной администрации стал Владимир Замотаев (вместо Бондаренко),
  • Начальником Селидовськой городской военной администрации Покровского района стал Анатолий Немченко,
  • Главой Волновахской районной государственной администрации стал Юрий Бакаев (вместо Немченко).

В Запорожской области:

  • Главой Васильевской районной государственной администрации стал Богдан Староконь (ранее он занимал должность и. о. главы).

В Херсонской области:

  • С должности главы Генической районной государственной администрации был уволен Сергей Олефиренко.

Напомним, сегодня Зеленский провел кадровые ротации в региональных управлениях СБУ.

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