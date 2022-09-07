Зеленский сменил руководителей ряда военных администраций на Донбассе
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Президент Украины Владимир Зеленский сменил руководителей ряда военных администраций в Донецкой и Луганской областях, а также в Запорожской и Херсонской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжения, размещены на странице Офиса президента.
В Луганской области:
- Главой Старобельской районной государственной администрации стал Владимир Череватый.
В Донецкой области:
- Начальником Покровской городской военной администрации Покровского района стал Сергей Добряк,
- Начальником Мирноградськой городской военной администрации Покровского района стал Юрий Клюшка,
- Начальником Добропольской городской военной администрации Покровского района стал Андрей Бондаренко,
- Главой Покровской районной государственной администрации стал Владимир Замотаев (вместо Бондаренко),
- Начальником Селидовськой городской военной администрации Покровского района стал Анатолий Немченко,
- Главой Волновахской районной государственной администрации стал Юрий Бакаев (вместо Немченко).
В Запорожской области:
- Главой Васильевской районной государственной администрации стал Богдан Староконь (ранее он занимал должность и. о. главы).
В Херсонской области:
- С должности главы Генической районной государственной администрации был уволен Сергей Олефиренко.
Напомним, сегодня Зеленский провел кадровые ротации в региональных управлениях СБУ.
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