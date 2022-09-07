Зеленский сменил руководителей ряда военных администраций на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский сменил руководителей ряда военных администраций в Донецкой и Луганской областях, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжения, размещены на странице Офиса президента.

В Луганской области: Главой Старобельской районной государственной администрации стал Владимир Череватый. В Донецкой области: Начальником Покровской городской военной администрации Покровского района стал Сергей Добряк,

Начальником Мирноградськой городской военной администрации Покровского района стал Юрий Клюшка,

Начальником Добропольской городской военной администрации Покровского района стал Андрей Бондаренко,

Главой Покровской районной государственной администрации стал Владимир Замотаев (вместо Бондаренко),

Начальником Селидовськой городской военной администрации Покровского района стал Анатолий Немченко,

Главой Волновахской районной государственной администрации стал Юрий Бакаев (вместо Немченко). В Запорожской области: Главой Васильевской районной государственной администрации стал Богдан Староконь (ранее он занимал должность и. о. главы). В Херсонской области: С должности главы Генической районной государственной администрации был уволен Сергей Олефиренко.