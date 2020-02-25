Президент Украины Владимир Зеленский дал два месяца на закрытие долгов перед шахтерами. Об этом он заявил на всеукраинском совещании работников угольной промышленности, передает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский отметил, что если не выплатят долги перед шахтерами, то будет справедливо не давать зарплату правительству.

"Я очень прошу в ближайшие два месяца - март и апрель - закрыть все долги полностью перед шахтерами. Если пропустим хотя бы сутки, тогда, я думаю, будет справедливо, что все правительство не будет получать зарплаты в эти месяцы", - заявил он.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров провел аудит всех шахт государственного значения и планирует поддержать шахты, которые экономически целесообразно финансировать. Глава правительства заверил, что всем шахтерам с других шахт найдут работу.

Как писало РБК-Украина, в госбюджете на 2020 год предусмотрено дополнительное финансирование программы "Реструктуризация угольных шахт" в сумме 1 млрд гривен. Данная программа позволит обеспечить своевременную выплату заработной платы шахтерам.