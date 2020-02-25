Президент України Володимир Зеленський дав два місяці на закриття боргів перед шахтарями. Про це він заявив на всеукраїнській нараді працівників вугільної промисловості, передає кореспондент РБК-Україна.

Зеленський зазначив, що якщо не виплатять борги перед шахтарями, то буде справедливо не давати зарплату уряду.

"Я дуже прошу в найближчі два місяці - березень і квітень - закрити всі борги повністю перед шахтарями. Якщо пропустимо хоча б добу, тоді, я думаю, буде справедливо, що весь уряд не отримуватиме зарплати в ці місяці", - заявив він.

Раніше повідомлялось, що Кабінет міністрів провів аудит усіх шахт державного значення та планує підтримати шахти, які економічно доцільно фінансувати. Глава уряду запевнив, що усім шахтарям з інших шахт знайдуть роботу.

Як писало РБК-Україна, в держбюджеті на 2020 рік передбачене додаткове фінансування програми "Реструктуризація вугільних шахт" у сумі 1 млрд гривень. Дана програма дозволить забезпечити своєчасну виплату заробітної плати шахтарям.