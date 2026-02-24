Зеленський чітко відповів Путіну на заяви про "паузу" у війні

Президент України Володимир Зеленський назвав заяви російського диктатора Володимира Путіна про паузу у війні брехнею та заявив, що Україні потрібне не тимчасове затишшя, а повне завершення війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Financial Times.
Зеленський наголосив, що твердження Кремля про нібито наміри України використати можливе перемир’я для перегрупування є "демагогією та брехнею".
За словами президента, Росія сама потребує паузи не менше, ніж Україна, адже щомісяця мобілізує близько 40 тисяч військових і зазнає значних втрат на фронті.
Зеленський підкреслив, що Україні необхідне реальне припинення вогню - "вчора, сьогодні, завтра", однак ключовою метою залишається саме завершення війни, а не короткострокова пауза.
Крім того, посилаючись на дані української розвідки, глава держави зазначив, що просування російських військ у 2025 році відбувається надзвичайно повільно та супроводжується великими втратами. Він також звернув увагу на значні спірні ділянки фронту, де Росія заявляє про контроль, але фактично не утримує позиції.
Окремо президент повідомив про нещодавні успіхи українських сил на південно-східному напрямку, які, за його словами, стали можливими зокрема завдяки обмеженню несанкціонованого використання російськими військами супутникових систем зв’язку.
Напередодні керівник Офісу президента України Кирило Буданов заінтригував заявою про мирні переговори. За його словами, перемовини між Україною та РФ наближаються до моменту, коли сторонам доведеться ухвалювати остаточні рішення.
Після останніх переговорів у Женеві сторони змогли зблизити позиції з військових питань, зокрема щодо механізмів контролю за дотриманням можливого перемир’я. Водночас у політичному напрямку зрушень поки що немає. Ключовою темою залишається питання контролю над неокупованою частиною Донбасу.
Наступний раунд переговорів може відбутися вже до кінця лютого, заявляв президент Володимир Зеленський.