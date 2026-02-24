Зеленский четко ответил Путину на заявления о "паузе" в войне

Зеленский отметил, что утверждение Кремля о якобы намерениях Украины использовать возможное перемирие для перегруппировки является "демагогией и ложью".

По словам президента, Россия сама нуждается в паузе не меньше, чем Украина, ведь ежемесячно мобилизует около 40 тысяч военных и несет значительные потери на фронте.

Зеленский подчеркнул, что Украине необходимо реальное прекращение огня - "вчера, сегодня, завтра", однако ключевой целью остается именно завершение войны, а не краткосрочная пауза.

Кроме того, ссылаясь на данные украинской разведки, глава государства отметил, что продвижение российских войск в 2025 году происходит чрезвычайно медленно и сопровождается большими потерями. Он также обратил внимание на значительные спорные участки фронта, где Россия заявляет о контроле, но фактически не удерживает позиции.

Отдельно президент сообщил о недавних успехах украинских сил на юго-восточном направлении, которые, по его словам, стали возможными в частности благодаря ограничению несанкционированного использования российскими войсками спутниковых систем связи.