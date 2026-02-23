Буданов заінтригував заявою про мирні переговори
Перемовини між Україною та РФ наближаються до моменту, коли сторонам доведеться ухвалювати остаточні рішення.
Про це заявим керівник Офісу президента України Кирило Буданов на Justice Conference, повідомляє кореспондент РБК-Україна.
За словами Буданова, такі війни, як агресія РФ проти України, не закінчуються самі по собі. Є два варіанти: справедливе рішення або ж повернення війни у більш масштабних і небезпечних формах.
Тому увага України зосереджена на мирних переговорах, які не просто зупинять війну, а убезпечать українців від повторення російської агресії, наголосив він.
"Не секрет, перемовини йдуть непросто. Але ми точно рухаємось вперед і підходимо до моменту, коли всім сторонам потрібно буде приймати остаточні рішення: продовжувати цю війну або переходити в мир. Сподіваюсь, що справедливість все ж таки переможе", - сказав керівник ОП.
І зараз Україна крок за кроком наближається до результату завдяки дипломатичним зусиллям та підтримці США та інших партнерів, додав Буданов. Однак, за його словами, мир без відповідальності - це пауза у бойових діях, але точно не вирішення проблеми.
"Мир без наслідків для агресора - це його запрошення до повторення в різних кутках світу і приклад для усіх авторитарних режимів: "нападай, вбивай, руйнуй, і нічого тобі за це не буде". З точки зору глобальної безпеки це абсолютно очевидно", - резюмував він.
Переговори України та РФ
На початку 2026 року між Україною та РФ за посередництва США активізував діалог щодо завершення війни. В ОАЕ та Швейцарії вже відбулося декілька раундів переговорів.
Після останнього раунду у Женеві сторонам вдалося дійти розуміння у військових питаннях, зокрема щодо моніторингу можливого миру. Однак на політичному треку - наразі прогресу немає. Головне питання - контроль над неокупованим Донбасом.
Наступний раунд переговорів може відбутися вже до кінця лютого, заявляв президент Володимир Зеленський.
Крім того, голова української делегації Рустем Умєров отримав завдання від президента перед новим раундом переговорів з РФ.