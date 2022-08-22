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Зеленский: число выпущенных по Украине ракет приближается к 3 500

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Число выпущенных по Украине крылатых ракет с начала вторжения России приближается к 3,5 тысячи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

"Общее количество разных крылатых ракет, которые Россия применила против нас, приближается к 3,5 тысячи. Удары российской артиллерии просто невозможно сосчитать - настолько они интенсивны", - отметил он.

По его словам, Россию рано или поздно признают страной террористом. Вопрос лишь в том, сколько еще жизней она успеет забрать, прежде чем реакция международного сообщества будет по-настоящему ощутимой для нее.

Напомним, ранее в России заявили о запуске серийного производства гиперзвуковых ракет "Циркон".

Российский президент Владимир Путин заявлял, что этим ракетам якобы нет аналогов в мире.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины