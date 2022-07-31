Снова "аналогов нет"? Путин надумал вооружить флот новыми ракетными комплексами

Президент РФ Владимир Путин заявил про поставки комплексов гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон" в ВС России, которым, якобы "аналогов нет". Они начнутся в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время парада в честь Дня ВМФ, который в воскресенье, 31 июля, проходит в Санкт-Петербурге.

"Флот успешно, с честью выполняет стратегические задачи на рубежах нашей страны и в любом районе мирового океана, обладает высокой готовностью к активным действиям своих береговых, надводных, воздушных, подводных сил и средств. Они постоянно совершенствуются. Достаточно упомянуть новейшие, не имеющие аналогов в мире гиперзвуковые ракетные комплексы "Циркон", для которых нет никаких преград. Уважаемые товарищи, их поставка в Вооруженные силы России начнется в ближайшие месяцы", - сказал Путин.

Он отметил, что первым ракеты "Циркон" получит корабль "Адмирал Горшков".

Также Путин похвастался, что якобы возможности этих ракет безграничны. А "район несения службы корабля, оснащенного гиперзвуковыми крылатыми ракетами "Циркон", будет выбран, исходя из интересов обеспечения безопасности России".

Что известно о ракете "Циркон"?

Путин объявил о создании нового гиперзвукового оружия в 2018 году, заявив, что оно способно поразить практически любую точку мира и уклониться от противоракетного щита, построенного США.

Гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" разработана в "НПО машиностроения". Ее точные характеристики не раскрываются. Однако известно, что она способна развивать скорость до 8 махов (более 9,5 тысячи километров в час).