В России говорят, что запускают серийное производство новых ракет

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу, которое приводит " Газета.ru ".

"Начинаем серийное производство ракет "Циркон". У нас фактически она (ракета - ред.) поставлена на вооружение, и в этом году это уже будет зафиксировано документально, назовем это так", - заявил Шойгу.

Он также добавил, что страна-агрессор продолжает производство гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Стоит заметить, что, по словам президента РФ Владимира Путина, гиперзвуковые ракеты "Циркон" якобы способны поразить цель в любой точке мира. При этом они могут развивать скорость до более 9,5 тысяч километров в час.