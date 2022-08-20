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В России говорят, что запускают серийное производство новых ракет

Новина українською →
Москва, Суббота 20 августа 2022 20:54
В России говорят, что запускают серийное производство новых ракет Фото: в России говорят, что запускают серийное производство новых ракет (скриншот с видео Минобороны РФ)
Автор: Иван Носальский

В России заявили о "начале" серийного производства противокорабельных гиперзвуковых ракет "Циркон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу, которое приводит "Газета.ru".

"Начинаем серийное производство ракет "Циркон". У нас фактически она (ракета - ред.) поставлена на вооружение, и в этом году это уже будет зафиксировано документально, назовем это так", - заявил Шойгу.

Он также добавил, что страна-агрессор продолжает производство гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Стоит заметить, что, по словам президента РФ Владимира Путина, гиперзвуковые ракеты "Циркон" якобы способны поразить цель в любой точке мира. При этом они могут развивать скорость до более 9,5 тысяч километров в час.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил про поставки комплексов гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон" в ВС России, которым, якобы "аналогов нет".

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Министерство обороны РФ Российская Федерация Сергей Шойгу
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