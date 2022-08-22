Зеленський: число випущених по Україні ракет наближається до 3 500

Число випущених по Україні крилатих ракет з початку вторгнення Росії наближається до 3,5 тисячі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

"Загальна кількість різних крилатих ракет, які Росія застосувала проти нас, наближається до 3,5 тисячі. Удари російської артилерії просто неможливо порахувати - настільки вони інтенсивні", - зазначив він.

За його словами, Росію рано чи пізно визнають країною терористом. Питання лише в тому, скільки ще життів вона встигне забрати, перш ніж реакція міжнародного співтовариства буде по-справжньому відчутною для неї.