Зеленський: число випущених по Україні ракет наближається до 3 500

Число випущених по Україні крилатих ракет з початку вторгнення Росії наближається до 3,5 тисячі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.
"Загальна кількість різних крилатих ракет, які Росія застосувала проти нас, наближається до 3,5 тисячі. Удари російської артилерії просто неможливо порахувати - настільки вони інтенсивні", - зазначив він.
За його словами, Росію рано чи пізно визнають країною терористом. Питання лише в тому, скільки ще життів вона встигне забрати, перш ніж реакція міжнародного співтовариства буде по-справжньому відчутною для неї.
Нагадаємо, раніше в Росії заявили про запуск серійного виробництва гіперзвукових ракет "Циркон".
Російський президент Володимир Путін заявляв, що цим ракетам нібито немає аналогів у світі.
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