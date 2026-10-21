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Зеленський не чекатиме в Осло підсумків зустрічі Путіна і Віткоффа

16:09 21.10.2026 Ср
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Президент України Володимир Зеленський не почує з перших вуст про результати зустрічі у Петербурзі американського посланця Стіва Віткоффа та російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Зеленського польському агентству PAP.

Зеленський про зустріч з Віткоффом

Президент зазначив, що ще одна зустріч в Осло з Віткоффом не відбудеться.

"Я не чекаю на Віткоффа в Осло. Ми маємо рухатися далі. Ми маємо повертатися в Україну. Подивимося, якими будуть результати", - заявив він.

Зеленський додав, що інформацію про результати зустрічі Віткоффа з Путіним отримає в аеропорту Гардермуен прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

"Йонас має зустрітися з американським спецпосланцем. Ми постійно підтримуємо контакт", - уточнив Зеленський.

Віткофф повернеться до Осло

Раніше Стьоре заявив, що після зустрічі з російським диктатором у середу Стів Віткофф знову зупиниться в Осло. Там він має повідомити про результати переговорів щодо закінчення війни РФ проти України у Санкт-Петербурзі.

Вони стосуються, зокрема, гарантій безпеки для України після завершення війни з Росією та майбутніх відносин Києва з НАТО.

Як раніше писало РБК-Україна, Віткофф прибув до Санкт-Петербурга у середу вранці.

Крім того, на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним американський посланець Стів Віткофф заявив про можливості досягти припинення вогню.

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Володимир ЗеленськийСтів Віткофф