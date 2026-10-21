Зеленский не будет ждать в Осло итогов встречи Путина и Уиткоффа

Президент Украины Владимир Зеленский не услышит из первых уст про результаты встречи в Петербурге американского посланника Стива Уиткоффа и российского диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Зеленского польскому агентству PAP.
Президент отметил, что еще одна встреча в Осло с Уиткоффом не состоится.
"Я не жду Уиткоффа в Осло. Мы должны двигаться дальше. Мы должны возвращаться в Украину. Посмотрим, какими будут результаты", - заявил он.
Зеленский добавил, что информацию о результатах встречи Уиткоффа с Путиным получит в аэропорту Гардермуэн премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.
"Йонас должен встретиться с американским спецпосланником. Мы постоянно поддерживаем контакт", - уточнил Зеленский.
Ранее Стере заявил, что после встречи с российским диктатором в среду Стив Уиткофф снова остановится в Осло. Там он должен сообщить о результатах переговоров по окончании войны РФ против Украины в Санкт-Петербурге.
Они касаются, в частности, гарантий безопасности Украины после завершения войны с Россией и будущих отношений Киева с НАТО.
Как ранее писало РБК-Украина, Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург в среду утром.
Кроме того, на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным американский посланникСтив Уиткофф заявил о возможности добиться прекращения огня.