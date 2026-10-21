Віткофф прибув до Петербургу: що відомо про переговори США та РФ
21 жовтня переговірник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прибув до Петербургу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
Як повідомляється, літак ВПС США вранці у середу приземлився в аеропорту Пулково. Зустрів його спецпредставник російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмітрієв.
Його кортеж вже виїхав до Санкт-Петербургу. Американська сторона поки що ніяк не коментувала приїзд Віткоффа.
Оновлено о 09:32. Віткофф та Дмітрієв прибули в Костянтинівський палац для переговорів.
Нагадаємо, вчора в Осло президент України Володимир Зеленський зустрівся з переговірниками Трампа.
Президент Фінляндії Александр Стубб, який був учасником переговорів, заявив, що сторони знайшли елементи мирного врегулювання, які представлять у Санкт-Петербурзі.
Як повідомляло РБК-Україна, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що у Москві сподіваються найближчим часом організувати зустріч із Віткоффом.
За його словами, американський переговірник зможе розповісти главі Кремля про розмови з українцями та європейцями.