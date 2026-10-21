Віткофф прибув до Петербургу: що відомо про переговори США та РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як повідомляється, літак ВПС США вранці у середу приземлився в аеропорту Пулково. Зустрів його спецпредставник російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмітрієв.

Його кортеж вже виїхав до Санкт-Петербургу. Американська сторона поки що ніяк не коментувала приїзд Віткоффа.

Оновлено о 09:32. Віткофф та Дмітрієв прибули в Костянтинівський палац для переговорів.

Нагадаємо, вчора в Осло президент України Володимир Зеленський зустрівся з переговірниками Трампа.

Президент Фінляндії Александр Стубб, який був учасником переговорів, заявив, що сторони знайшли елементи мирного врегулювання, які представлять у Санкт-Петербурзі.