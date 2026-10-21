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Віткофф прибув до Петербургу: що відомо про переговори США та РФ

09:31 21.10.2026 Ср
1 хв
aimg Олена Чупровська
Віткофф прибув до Петербургу: що відомо про переговори США та РФ Фото: посланець Трампа Стів Віткофф (president.gov.ua)
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21 жовтня переговірник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прибув до Петербургу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як повідомляється, літак ВПС США вранці у середу приземлився в аеропорту Пулково. Зустрів його спецпредставник російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмітрієв.

Його кортеж вже виїхав до Санкт-Петербургу. Американська сторона поки що ніяк не коментувала приїзд Віткоффа.

Оновлено о 09:32. Віткофф та Дмітрієв прибули в Костянтинівський палац для переговорів.

Нагадаємо, вчора в Осло президент України Володимир Зеленський зустрівся з переговірниками Трампа.

Президент Фінляндії Александр Стубб, який був учасником переговорів, заявив, що сторони знайшли елементи мирного врегулювання, які представлять у Санкт-Петербурзі.

Як повідомляло РБК-Україна, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що у Москві сподіваються найближчим часом організувати зустріч із Віткоффом.

За його словами, американський переговірник зможе розповісти главі Кремля про розмови з українцями та європейцями.

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки Москва Стів Віткофф
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