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Віткофф поїде в Осло після зустрічі з Путіним: чекають на деталі

11:45 21.10.2026 Ср
2 хв
aimg Олена Чупровська
Віткофф поїде в Осло після зустрічі з Путіним: чекають на деталі Фото: посланець Трампа Стів Віткофф (president.gov.ua)
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Після зустрічі з главою Кремля в Петербурзі американський посланець Стів Віткофф знову має приїхати до Осло. Там його вже чекають, щоб із перших вуст почути подробиці цієї розмови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на норвезьке видання iNyheter.

Спецпосланець США Стів Віткофф після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним поїде в Осло. У Норвегії чекають на деталі цієї розмови.

Напередодні, 20 жовтня, Віткофф разом із президентом України Володимиром Зеленським був в Осло на переговорах щодо війни в Україні. Вони проходили в урядовій резиденції. Також там були прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стуре та президент Фінляндії Александр Стубб.

За даними NRK, Зеленський попросив Норвегію і Фінляндію організувати цю зустріч. Інший спецпосланець США Джаред Кушнер брав участь дистанційно.

Мета зустрічі - скласти мирну пропозицію, яку передадуть Росії. За даними американського видання Axios, до розмови могли долучитися представники кількох європейських країн, ЄС і НАТО.

"Ми хочемо працювати над тим, щоб ця війна могла закінчитися дипломатичним шляхом. Щоб міг бути тривалий і справедливий мир", - сказав прем'єр-міністр Норвегії.

Він наголосив, що важливо з'ясувати, який мандат президент США Дональд Трамп дав Віткоффу і Кушнеру.

Нагадаємо, Стубб після зустрічі в Осло розповів, що сторони знайшли ідеї для мирного врегулювання.

Їх мають представити Росії в Санкт-Петербурзі.

Як повідомляло РБК-Україна, Віткофф прибув до Санкт-Петербурга у середу вранці.

Помічник глави Кремля Юрій Ушаков заявив, що російський диктатор прийме його орієнтовно в першій половині дня.

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