Зеленський: чекаємо від США узгодження дати тристоронньої зустрічі після 4 листопада

Україна очікує дати підтвердження тристоронньої зустрічі зі США та Росією щодо закінчення війни. Ймовірно, що мирні перемовини пройдуть з 6 по 10 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час брифінгу з прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном, передає Офіс президента.
Зеленський зазначив, що триває підготовка зустрічі в тристоронньому форматі, яка запланована в Абу-Дабі.
"І ми розраховуємо, що до 10 листопада буде зустріч. І ми дуже сподіваємося, не завадять можливі ескалаційні процеси на Близькому Сході, про які зараз так багато розмов", - уточнив президент.
За його словами, Україна та європейські партнери обговорили, що можуть зробити, щоб спільна позиція дійсно була врахована.
"Ми розраховуємо на цей переговорний процес, у нас були хороші зустрічі в Осло. Ми розраховували, що у нас буде зустріч в Брюсселі, але дату було перенесено американською стороною", - каже він.
На думку Зеленського, так чи інакше "на технічному рівні тристороння зустріч в Абу-Дабі відбудеться", хоча можлива зміна місця зустрічі.
Проте Зеленський впевнений, що "ми не маємо змінювати дати так часто, нам треба провести зустріч, я сподіваюся, між 6 і 10 листопада".
Тож Україна чекає на відповідь США щодо дати мирних перемовин.
"Ми сподіваємося, що вони будуть готові з усіма відповідями після їхніх виборів і це зрозуміло, що після 4 листопада у нас буде дата", - повідомив очільник держави.
Зеленський додав, що США можуть підготувати тристоронню зустріч на рівні лідерів.
"Якщо цього буде достатньо під час зустрічі в Абу-Дабі чи під час технічних зустрічей, якщо буде достатньо 1 чи 2 зустрічей, я сподіваюся, не надто великої кількості, нам треба рухати цю війну до кінця, а не просто її продовжувати", - каже він.
Зеленський повторив головні теми України на мирних перемовинах з РФ:
"Нам також треба вирішити питання дітей, як повертати їх, багато гуманітарних питань, не тільки території, які є найважливішим питанням для російської та американської сторони, це правда. Ми готові також обговорювати території, але лише на рівні лідерів", - запевн к президент.
Раніше РБК-Україна писало, що у МЗС Росії неочікувано оголосили, що Абу-Дабі не обов'язково буде місцем перемовин щодо закінчення війни в Україні. Хоча раніше казали зовсім інше.
Крім того, переговори між Україною, США та Росією щодо завершення війни можуть відбутися 10 листопада. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Крім того, Зеленський казав, що Україна хотіла б провести зустріч з американською та російською командами в Абу-Дабі до спільних перемовин США, Китаю та Росії.