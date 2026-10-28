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Зеленский: ждем от США согласования даты трехсторонней встречи после 4 ноября

17:31 28.10.2026 Ср
3 мин
aimg Елена Бджола
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Украина ожидает даты подтверждения трехсторонней встречи с США и Россией насчет окончания войны. Вероятно, мирные переговоры пройдут с 6 по 10 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время брифинга с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном, передает Офис президента.

Дата мирных переговоров

Зеленский отметил, что идет подготовка встречи в трехстороннем формате, которая запланирована в Абу-Даби.

"И мы рассчитываем, что до 10 ноября будет встреча. И мы очень надеемся, что не помешают возможные эскалационные процессы на Ближнем Востоке, о которых сейчас так много разговоров", - уточнил президент.

По его словам, Украина и европейские партнеры обсудили, что могут сделать, чтобы общая позиция действительно была учтена.

"Мы рассчитываем на этот переговорный процесс, у нас были хорошие встречи в Осло. Мы рассчитывали, что у нас будет встреча в Брюсселе, но дата была перенесена американской стороной", - говорит он.

По мнению Зеленского, так или иначе "технически трехсторонняя встреча в Абу-Даби состоится", хотя возможно изменение места встречи.

Что говорят США

Однако Зеленский уверен, что "мы не должны менять даты так часто, нам нужно провести встречу, я надеюсь, между 6 и 10 ноября".

Поэтому Украина ждет ответа США о дате мирных переговоров.

"Мы надеемся, что они будут готовы со всеми ответами после их выборов и это понятно, что после 4 ноября у нас будет дата", - сообщил глава государства.

Встреча в Абу-Даби

Зеленский добавил, что США могут подготовить трехстороннюю встречу на уровне лидеров.

"Если этого будет достаточно во время встречи в Абу-Даби или во время технических встреч, если будет достаточно 1 или 2 встреч, я надеюсь, не слишком много, нам нужно двигать эту войну до конца, а не просто ее продолжать", - говорит он.

Позиция Украины

Зеленский повторил главные темы Украины на мирных переговорах с РФ:

  • прекращение огня в энергетике и на море,
  • обмен военнопленными,
  • гражданские украинцы в российских тюрьмах.

"Нам также нужно решить вопросы детей, как возвращать их, много гуманитарных вопросов, не только территории, являющиеся важнейшим вопросом для российской и американской стороны, это правда. Мы готовы также обсуждать территории, но на уровне лидеров", - заверил президент.

Ранее РБК-Украина писало, что в МИД России неожиданно объявили, что Абу-Даби не обязательно будет местом переговоров про окончание войны в Украине. Хотя раньше говорили совсем другое.

Кроме того, переговоры между Украиной, США и Россией по завершению войны могут состояться 10 ноября. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, Зеленский говорил, что Украина хотела бы провести встречу с американской и российской командами в Абу-Даби по совместным переговорам США, Китая и России.

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