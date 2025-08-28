Київ і Будапешт обговорили умови щодо розблокування вступу України до ЄС
Віцепрем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка відвідав Будапешт. Він провів переговори щодо просування процесу євроінтеграції України.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Качка написав у Facebook.
Качка зустрівся з міністром Угорщини у справах ЄС Яношем Бокою, заступником міністра закордонних справ Левенте Мадяром та міністром сільського господарства Іштваном Надєм.
У рамках переговорів сторони обговорили прогрес України в процесі євроінтеграції, підготовку до відкриття перших переговорних кластерів, питання захисту прав національних меншин, ініціативи із забезпечення сталого миру, а також перспективи розвитку двосторонніх відносин.
Качка акцентував на тому, що прямий діалог та співпраця між Україною і Угорщиною є найефективнішим шляхом для реалізації спільних інтересів двох країн. Він підкреслив, що інтеграція України до ЄС сприятиме зміцненню українсько-угорських відносин та розвитку взаємодії між суспільствами обох держав.
Угорщина виступає проти доєднання України
Прем’єр Угорщини Віктор Орбан неодноразово заявляв, що він не підтримує членство України в ЄС. Так, у червні, напередодні саміту ЄС Орбан наголосив, що війна в Україні є "головною проблемою", і через це Угорщина нібито не готова підтримувати інтеграцію країни, яка перебуває у стані збройного конфлікту.
Як визнав кілька місяців тому глава польської дипломатії Радослав Сікорський, головною поразкою його країни під час головування в Раді ЄС стало те, що через вето Будапешта так і не вдалося відкрити жодного розділу переговорів із Києвом.
Через таку позицію Орбан навіть отримав дзвінок від свого союзника по ідеології - президента США Дональда Трампа.
Втім, очікувати, що найближчим часом Угорщина змінить свою лінію, не варто. Адже Орбан заявляв, що докладе усіх зусиль для того, щоб не допустити вступу України до Європейського Союзу. Адже в інакшому випадку його "мучитиме совість".