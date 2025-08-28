Київ і Будапешт обговорили умови щодо розблокування вступу України до ЄС

Як повідомляє РБК-Україна , про це Качка написав у Facebook.

Качка зустрівся з міністром Угорщини у справах ЄС Яношем Бокою, заступником міністра закордонних справ Левенте Мадяром та міністром сільського господарства Іштваном Надєм.

У рамках переговорів сторони обговорили прогрес України в процесі євроінтеграції, підготовку до відкриття перших переговорних кластерів, питання захисту прав національних меншин, ініціативи із забезпечення сталого миру, а також перспективи розвитку двосторонніх відносин.

Качка акцентував на тому, що прямий діалог та співпраця між Україною і Угорщиною є найефективнішим шляхом для реалізації спільних інтересів двох країн. Він підкреслив, що інтеграція України до ЄС сприятиме зміцненню українсько-угорських відносин та розвитку взаємодії між суспільствами обох держав.

Угорщина виступає проти доєднання України

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан неодноразово заявляв, що він не підтримує членство України в ЄС. Так, у червні, напередодні саміту ЄС Орбан наголосив, що війна в Україні є "головною проблемою", і через це Угорщина нібито не готова підтримувати інтеграцію країни, яка перебуває у стані збройного конфлікту.

Як визнав кілька місяців тому глава польської дипломатії Радослав Сікорський, головною поразкою його країни під час головування в Раді ЄС стало те, що через вето Будапешта так і не вдалося відкрити жодного розділу переговорів із Києвом.