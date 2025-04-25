Зеленський відповів Трампу щодо Криму і сказав, коли можна буде "говорити про все"

"У нас позиція не може йти всупереч з Конституцією України. Ми не можемо щось віддати, або не віддати. Це наша, не моя, власність, це власність українського народу. Тимчасово окуповані території, на жаль, вони тимчасово окуповані", - наголосив президент.

Він зауважив, що, якщо говорити про Крим, то там дуже багато питань.

"Люди, які були вимушено виштовхані як на територію України, яку ми контролюємо, так і, вибачте, силою кинуті за ґрати у РФ, особливо журналісти, громадські діячи, багато різних людей. Потім під дулом зброї начебто голосували й проходив якийсь такий референдум. Ніхто не визнає це. Це насильницька російська окупація нашого півострова Крим. І тому для нас це тимчасово окупована територія", - пояснив Зеленський.

Зеленський погодився з Трампом

За словами президента, він погоджується з тим, що говорить американський лідер Дональд Трамп.

"Я погоджуюсь з ним, що у нас сьогодні немає достатньо зброї, саме зброї, не людей… Казати, що у нас немає армії, це неправда. Я погоджуюся, що в України немає достатньо зброї, щоб зброєю повернути контроль над Кримом", - пояснив він.

Та водночас зауважив, що у світу є можливості санкційні, іншого економічного тиску, дипломатичного тиску, щоб обговорювати територіальні питання, але тільки після повного безумовного припинення вогню.

"Саме таке наше бачення на пропозиції США. Ми відповідаємо, що повне безумовне припинення вогню відкриває можливості говорити про все. Ми готові до діалогу в будь-якому форматі, з будь-ким в цьому форматі, будь-коли, але тільки після реального сигналу, що Росія готова щодо закінчення війни. Такий сигнал - це повне безумовне припинення вогню", - підсумував Зеленський.