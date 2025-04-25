Зеленский ответил Трампу по Крыму и сказал, когда можно будет "говорить обо всем"

"У нас позиция не может идти вразрез с Конституцией Украины. Мы не можем что-то отдать, или не отдать. Это наша, не моя, собственность, это собственность украинского народа. Временно оккупированные территории, к сожалению, они временно оккупированы", - подчеркнул президент.

Он отметил, что, если говорить о Крыме, то там очень много вопросов.

"Люди, которые были вынужденно вытолкнуты как на территорию Украины, которую мы контролируем, так и, извините, силой брошены за решетку в РФ, особенно журналисты, общественные деятели, много разных людей. Потом под дулом оружия вроде бы голосовали и проходил какой-то такой референдум. Никто не признает это. Это насильственная российская оккупация нашего полуострова Крым. И поэтому для нас это временно оккупированная территория", - пояснил Зеленский.

Зеленский согласился с Трампом

По словам президента, он соглашается с тем, что говорит американский лидер Дональд Трамп.

"Я согласен с ним, что у нас сегодня нет достаточно оружия, именно оружия, не людей... Говорить, что у нас нет армии, это неправда. Я согласен, что у Украины нет достаточно оружия, чтобы оружием вернуть контроль над Крымом", - пояснил он.

И в то же время отметил, что у мира есть возможности санкционные, другого экономического давления, дипломатического давления, чтобы обсуждать территориальные вопросы, но только после полного безусловного прекращения огня.

"Именно такое наше видение на предложения США. Мы отвечаем, что полное безусловное прекращение огня открывает возможности говорить обо всем. Мы готовы к диалогу в любом формате, с кем-либо в этом формате, в любое время, но только после реального сигнала, что Россия готова к окончанию войны. Такой сигнал - это полное безусловное прекращение огня", - подытожил Зеленский.