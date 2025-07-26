Зеленський: час натиснути на Росію так, щоб війни не було вже наступного року

Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів максимально натиснути на Росії. Кремль, за його словами, зазнає величезних втрат в економіці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента.
Зеленський зазначив, що 26 липня заслухав доповіді української розвідки. За його словами, Служба зовнішньої розвідки доповіла про ефективність санкцій проти Росії та пов'язаних із Кремлем осіб.
"Втрати у ворога - економічні втрати - дійсно відчутні. Будуть іще більш відчутні. Я хочу подякувати всім у світі, хто допомагає. Зараз саме такий момент, коли треба натиснути на Росію - натиснути так, щоб уже наступного року війни не було", - пояснив президент.
Зеленський підкреслив, що головне - змусити режим російського диктатора Володимира Путіна піти на мир. В Кремлі повинні добре усвідомити, що вони не зможуть перетерпіти, пересидіти Україну та Європу.
"Санкції мають дійсно забрати російський потенціал. Ми працюємо саме заради цього", - додав він.
Зазначимо, попри усі спроби російської влади втримати економіку на плаву коштом оборонного сектору, єдиною зростаючою галуззю у цивільному виробництві стала ритуальна. Вона показала зростання на 16%.
Найбільший російський металургійний комбінат, "Магнітогорський металургійний комбінат" (ММК), заявив про масштабне падіння прибутків у першій половині 2025 року. За перше півріччя завод заробив в дев'ять разів менше, ніж аналогічний період 2024 року.
При цьому погано не тільки російській металургії. Українська розвідка прогнозує повний колапс у галузі пасажирських авіаперевезень в Росії. Це може статися до 2027 року. А загалом у 2025 році в Росії стрімко зросла кількість компаній, які планують скорочення працівників. Лише за пів року їх кількість збільшилась вдвічі.
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