Українська розвідка назвала галузь у РФ, який загрожує повний колапс через санкції

Українська розвідка прогнозує повний колапс у галузі пасажирських авіаперевезень в Росії. Це може статися до 2027 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

За даними розвідки, в російській галузі пасажирських авіаперевезень загострюється криза, головною причиною якої стали західні санкції. Адже через них авіакомпанії втратили доступ до обслуговування літаків Boeing і Airbus у міжнародних сервісних центрах.

Внаслідок цього витрати на техобслуговування зросли на 38%, а половина парку літаків Airbus у Росії вже не використовується. Так, наприклад, в одній із провідних російських авіакомпаній S7 зі 39 літаків Airbus A320/321 у повітрі залишаються лише 8.

Крім того, із початку 2025 року російські аеропорти 455 разів повністю зупиняли роботу, а ще понад 700 разів літаки доводилося перенаправляти на запасні аеродроми.

Тільки внаслідок колапсу в період 5-7 липня збитки перевізників перевищили 250 мільйонів доларів. Щоб компенсувати втрати, компанії різко підняли ціни на квитки.

"Середня вартість авіаквитка до зон відпочинку у РФ у поточному році становить майже 400 доларів США - це на 12,5 % вище за показники минулого року", - йдеться у повідомленні.

За прогнозами розвідки, ціни піднімуться ще на 15%, що призведе до скорочення пасажиропотоку щонайменше на 7%.

У розвідці також заявили про занепад російської авіабудівної галузі. Нові літаки, які ще навіть не вийшли із випробувань, вже подорожчали на 45–70% у порівнянні з планами. Прогнозується, що щороку Росія втрачатиме від 50 до 100 літаків, і до 2027 року в галузі може настати повний авіаційний колапс.