Українська розвідка назвала галузь у РФ, який загрожує повний колапс через санкції
Українська розвідка прогнозує повний колапс у галузі пасажирських авіаперевезень в Росії. Це може статися до 2027 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
За даними розвідки, в російській галузі пасажирських авіаперевезень загострюється криза, головною причиною якої стали західні санкції. Адже через них авіакомпанії втратили доступ до обслуговування літаків Boeing і Airbus у міжнародних сервісних центрах.
Внаслідок цього витрати на техобслуговування зросли на 38%, а половина парку літаків Airbus у Росії вже не використовується. Так, наприклад, в одній із провідних російських авіакомпаній S7 зі 39 літаків Airbus A320/321 у повітрі залишаються лише 8.
Крім того, із початку 2025 року російські аеропорти 455 разів повністю зупиняли роботу, а ще понад 700 разів літаки доводилося перенаправляти на запасні аеродроми.
Тільки внаслідок колапсу в період 5-7 липня збитки перевізників перевищили 250 мільйонів доларів. Щоб компенсувати втрати, компанії різко підняли ціни на квитки.
"Середня вартість авіаквитка до зон відпочинку у РФ у поточному році становить майже 400 доларів США - це на 12,5 % вище за показники минулого року", - йдеться у повідомленні.
За прогнозами розвідки, ціни піднімуться ще на 15%, що призведе до скорочення пасажиропотоку щонайменше на 7%.
У розвідці також заявили про занепад російської авіабудівної галузі. Нові літаки, які ще навіть не вийшли із випробувань, вже подорожчали на 45–70% у порівнянні з планами. Прогнозується, що щороку Росія втрачатиме від 50 до 100 літаків, і до 2027 року в галузі може настати повний авіаційний колапс.
Санкції проти РФ
Західні санкції проти Російської Федерації були запроваджені у відповідь на її агресію проти України, зокрема анексію Криму у 2014 році, а з 2022 року - повномасштабне вторгнення. Ці обмеження охоплюють широке коло сфер - від фінансів і енергетики до оборонної промисловості та технологій.
Наразі Європейський Союз працює над 18-м пакетом санкцій проти Москви, який може стати одним з найсильніших від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Пакет передбачає подальші обмеження проти окремих осіб та організацій РФ, а також проти так званого "тіньового флоту" Кремля.
Крім того, ЄС планує зниження встановленої країнами G7 граничної ціни на нафту з 60 до 45 доларів.
У Німеччині нещодавно закликали США та країни ЄС підтримати 18-й санкційний пакет, зазначивши, що це буде гарною допомогою Україні. А у Єврокомісії 3 липня закликали посилити тиск на Росію, оскільки російська економіка вже "перегріта".
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