Найбільший російський меткомбінат оголосив про обвал прибутків: цифри суттєві

Найбільший російський металургійний комбінат, "Магнітогорський металургійний комбінат" (ММК), заявив про масштабне падіння прибутків у першій половині 2025 року. За перше півріччя завод заробив в дев'ять разів менше, ніж аналогічний період 2024 року.

Зазначається, що загальний прибуток ММК в другому кварталі впав на 21,1%, якщо порівнювати з першим кварталом року. В самій компанії заявили, що прибутки впали через сповільнення ділової активності Росії - та звинуватили в цьому високі процентні ставки (які встановлює Центробанк).

За другий квартал 2025 року компанія заробила 2,5 млрд рублів, а загалом за перші шість місяців року - 5,6 мільярда рублів. Це на 88,8% менше, ніж за січень-червень 2024 року. Також у компанії скоротився виторг, а загальні обороти впали на 25%.

При цьому ситуація із падінням доходів ММК виникла на тлі загального скорочення попиту на металургійну продукцію в Росії. Так, минулого року попит впав на 6%, а за підсумками 2025 року очікується скорочення на 10%.