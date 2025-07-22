У Росії за пів року вдвічі зросла кількість компаній, які планують скорочення, - ЦПД

У Російській Федерації (РФ) цьогоріч стрімко зросла кількість компаній, які планують скорочення працівників. Лише за пів року їх кількість збільшилась вдвічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центру протидії дезінформації (ЦПД).

Найгостріша ситуація спостерігається у сферах:

видобутку корисних копалин;

машинобудування;

фармацевтики.

"Водночас в країні фіксується помітне зниження кількості компаній, що планують підвищувати зарплати. Працівників дедалі частіше переводять на неповну зайнятість чи відправляють у вимушені відпустки", - додає Центр протидії дезінформації.

Як пише ЦПД, ці тенденції, є свідченням наростання кризових явищ в економіці Росії, а також невдалих спроб Кремля стабілізувати ситуацію.

"Попри "переможну" риторику ru-пропаганди, економіка РФ явно не справляється із санкціями, ізоляцією та навантаженням, спричиненим повномасштабною війною проти України", - додає ЦПД.