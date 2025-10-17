Зеленський був здивований розмовою Трампа з Путіним і анонсом зустрічі в Угорщині, - Axios

Зустріч Трампа і Путіна

Нагадаємо, 16 жовтня Трамп поговорив із Путіним і анонсував, що між ними знову відбудеться саміт. Цього разу він пройде в Угорщині і буде вже протягом найближчих двох тижнів. Ключова тема - можливість завершення війни РФ проти України.

На думку американського лідера, вчорашня його розмова з Путіним дала значний прогрес. Він також заявив, що буде разом із Зеленським обговорювати минулий дзвінок.

Зазначимо, що зустріч лідерів США та України має відбутися вже сьогодні. Виходячи із заяв та інформації в ЗМІ, сторони обговорюватимуть можливу передачу далекобійних ракет "Томагавк", посилення ППО і навіть плани України піти в наступ.

При цьому Трамп після розмови з Путіним зробив неоднозначну заяву про "Томагавки". За його словами, у США цих ракет багато, але вони потрібні Америці і країна не може вичерпати свої запаси. Хоча раніше він говорив, що рішення про передачу "Томагавків" Україні фактично ухвалено.

Пізніше, вночі, Зеленський зробив пост, у якому заявив, що кожне посилення України з боку партнерів спонукатиме Росію завершити війну. Ймовірно, це могла бути реакція на заяву Трампа.