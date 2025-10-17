Зеленский был удивлен разговором Трампа с Путиным и анонсом встречи в Венгрии, - Axios

Встреча Трампа и Путина

Напомним, 16 октября Трамп поговорил с Путиным и анонсировал, что между ними вновь состоится саммит. На этот раз он пройдет в Венгрии и будет уже в течение ближайших двух недель. Ключевая тема - возможность завершения войны РФ против Украины.

По мнению американского лидера, вчерашний его разговор с Путиным дал значительный прогресс. Он также заявил, что будет вместе с Зеленским обсуждать прошедший звонок.

Отметим, что встреча лидеров США и Украины должна состоятся уже сегодня. Исходя из заявлений и информации в СМИ, стороны будут обсуждать возможную передачу дальнобойных ракет "Томагавк", усиление ПВО и даже планы Украины пойти в наступление.

При этом Трамп после разговора с Путиным сделал неоднозначное заявление о "Томагавках". По его словам, у США этих ракет много, но они нужны Америке и страна не может исчерпать свои запасы. Хотя ранее он говорил, что решение о передаче "Томагавков" Украине фактически принято.

Позже, ночью, Зеленский сделал пост, в котором заявил, что каждое усиление Украины со стороны партнеров будет побуждать Россию завершить войну. Веротяно, это могла быть реакция на заявление Трампа.