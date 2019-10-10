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Зеленский не будет обнародовать стенограмму с Путиным

Новости » Политика    10.10.2019 - 14:32
Зеленский не будет обнародовать стенограмму с Путиным
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Опубликование стенограммы, по словам Зеленского, может навредить процессу возвращению людей

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона заявил, что не будет обнародовать стенограмму с президентом РФ Володимом Путиным. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, это может навредить процессу возвращению людей.

"Я не буду ничего публиковать, потому что это навредит процессу возвращению людей и прекращения войны", - заявил Зеленский.

Отметим, что сегодня Зеленский заявил, что не знает, возможна ли его встреча с Путиным. Он считает, что "все против" его встречи с Путиным.

Напомним, Зеленский предложил президенту Путину новый формат переговоров с участием Трампа. Он предлагал провести переговоры с участием президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. По словам Зеленского, такие переговоры могут быть проведены в Минске.

РБК-Украина ранее писало, что президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин согласовали нормандскую встречу, на которой будут подписаны новые документы.

Еще раньше Владимир Путин потребовал закрепить особый статус Донбасса и "прекратить обстрелы украинскими войсками" для деэскалации на востоке Украины.

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