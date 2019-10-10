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Зеленський не буде оприлюднювати стенограму з Путіним

Новини » Політика    10.10.2019 - 14:32
Зеленський не буде оприлюднювати стенограму з Путіним
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Опублікування стенограми, за словами Зеленського, може нашкодити процесу поверненню людей

Президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону заявив, що не буде оприлюднювати стенограму з президентом РФ Володимом Путіним. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, це може нашкодити процесу поверненню людей.

"Я не буду нічого опубліковувати, тому що це нашкодить процесу поверненню людей і припинення війни", - заявив Зеленський.

Зазначимо, що сьогодні Зеленський заявив, що не знає, чи можлива його зустріч з Путіним. Він вважає, що "всі проти" його зустрічі з Путіним.

Нагадаємо, Зеленський запропонував президенту Путіну новий формат переговорів за участю Трампа. Він пропонував провести переговори за участю президента США Дональда Трампа, прем'єр-міністра Британії Терези Мей, канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона. За словами Зеленського, такі переговори можуть бути проведені в Мінську.

РБК-Україна раніше писало, що президенти України та Росії Володимир Зеленський та Володимир Путін погодили нормандську зустріч, на якій будуть підписані нові документи.

Ще раніше Володимир Путін вимагав закріпити особливий статус Донбасу і "припинити обстріли українськими військами" для деескалації на сході України.

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Новини України Володимир ЗеленськийВолодимир Путін
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