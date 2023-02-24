Зеленський, Буданов, Залужний та Сирський дали інтерв'ю до річниці війни: головні цитати

Про евакуацію президента

Зеленський: було багато думок як усередині країни, так і від західних партнерів, куди мені їхати йти, бігти і ховатися.

Резніков: тоді б нам залишалася доля партизанської війни. Тому що українці все одно не здалися б, але це вже була б партизанщина.

Про російський план із захоплення Києва

"У планах росіян це була швидка висадка повітряно-десантних військ і швидкий вхід до Києва. Це був взагалі єдиний план - не пізніше третьої доби підняти прапор над адміністрацією президента зі зміною керівництва... Оскільки, на їхню думку, керівництво країни мало кудись втекти. Якщо ні - вони б його знищили. І не пізніше ніж на 10 добу погасити точкові прояви опору, якщо вони будуть", - заявив Кирило Буданов.

За його словами, якби висадка десанту вдалася, то Київ, найімовірніше, росіяни узяли б.

Олексій Резніков, міністр оборони: розуміли, що буде спроба захоплення Печерських пагорбів у районі НСК "Олімпійський", там дуже зручно висадку з гелікоптерів робити. А вже звідси спроба накопичення сил та захоплення урядового кварталу.

Про здоров'я

У Зеленського погіршився зір, але він не носить контактні лінзи.

"Я фізично втратив зір, а, навпаки, вважаю, що людей бачу... Так, багато працювали, коли повного світла не було... Ми так працювали багато місяців, а потім трохи погіршився зір. Я читаю в окулярах, все нормально", - наголосив він.

Про заходи безпеки та загрозу замаху

Коли в перші дні вторгнення російські диверсійні групи вже були на Печерську, всі розуміли, що вони можуть увірватися до Офісу президента.

"Охорона нагадувала про це щодня… Мені сказали, що потрібно збиратися, тому що я ціль, і потрібно було зробити все, щоб вивезти мене в безпечне місце. І в цей момент, мені здається, ти думаєш про інше. Я не думав про те, що може статися зі мною... Це не про героїзм, це про наслідки... А що буде? Якщо я поїду, потім ніхто не запитуватиме, а хто це запропонував... Буде тільки результат - ти залишив свою країну. Я думаю, що це зрада", - зазначив Зеленський.

Про контакти з Путіним

Зеленський хотів вести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним до вторгнення, а не після.

"Я до цього хотів, і ми передавали сигнали та замовляли розмову. Я вважав, що дуже важливо, щоб він сказав особисто Україні та українцям, що не буде вторгнення... Ми замовляли кілька разів, але вони були не готові. Прямої розмови не було, але всі лідери говорили, що він не готовий. Зараз я не хочу з ним спілкуватися", - наголосив Зеленський.