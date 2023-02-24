Зеленский, Буданов, Залужный и Сырский дали интервью к годовщине войны: главные цитаты

Об эвакуации президента

Зеленский: было много мыслей, как внутри страны, так и от западных партнеров, куда мне ехать идти, бежать и прятаться.

Резников: тогда бы нам оставалась судьба партизанской войны. Потому что украинцы все равно бы не сдались, но это уже была бы партизанщина.

О российском плане по захвату Киева

"В планах россиян это была быстрая высадка воздушно-десантных войск и быстрый вход в Киев. Это был вообще единственный план - не позже чем на третьи сутки поднять флаг над администрацией президента со сменой руководства… Поскольку по их мнению руководство страны должно было куда-то сбежать. Если нет - они бы его уничтожили. И не позже, чем на 10 сутки погасить точечные проявления сопротивления, если они будут", - заявил Кирилл Буданов.

По его словам, если бы высадка десанта удалась, то Киев, скорее всего, был бы взят россиянами.

Алексей Резников, министр обороны: понимали, что будет попытка захвата Печерских холмов в районе НСК "Олимпийский", там очень удобно высадку из вертолетов делать. А уже отсюда попытка накопления сил и захвата правительственного квартала.

О здоровье

У Зеленского ухудшилось зрение, но он не носит контактные линзы.

"Я физически потерял зрение, а, наоборот, считаю, что людей вижу… Да, багато работали, когда полного света не было… Мы так работали много месяцев, а потом немного ухудшилось зрение. Я читаю в очках, все нормально", - отметил он.

О мерах безопасности и угрозе покушения

Когда в первые дни вторжения российские диверсионные группы уже были на Печерске, все понимали, что они могут ворваться в Офис президента.

"Охрана напоминала об этом каждый день… Мне сказали, что нужно собираться, потому что я цель, и нужно было сделать все, чтобы вывезти меня в безопасное место. И в этот момент, мне кажется, ты думаешь о другом. Я не думал о том, что может случиться со мной. Это не о героизме, это о последствиях… А что будет? Если я уеду, потом никто не будет спрашивать, а кто это предложил… Будет только результат - ты бросил свою страну. Я считаю, что это предательство", - отметил Зеленский.

О контактах с Путиным

Зеленский хотел вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным до вторжения, а но не после.

"Я до этого хотел, и мы передавали сигналы и заказывали разговор. Я считал, что очень важно, чтобы он сказал лично Украине и украинцам, что не будет вторжения... Мы заказывали несколько раз, но они были не готовы. Прямого разговора не было, но все лидеры говорили, что он не готов. Сейчас я не хочу с ним общаться", - подчеркнул Зеленский.