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У Повітряних силах розповіли, скільки в України пускових установок IRIS-T

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П'ятниця 24 лютого 2023 22:10
У Повітряних силах розповіли, скільки в України пускових установок IRIS-T Фото: система ППО IRIS-T (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Наразі українські військові мають більше десятка пускових установок IRIS-T. Окрім того, найближчим часом очікуються додаткові постачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука журналісту Дмитру Комарову.

"У нас більше десятка пускових установок IRIS-T і буде ще. Готуємо особовий склад, який поїде в Німеччину на навчання на IRIS-T. І ми цього місяця очікуємо ще пускові установки", - сказав командувач Повітряних сил

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Україна потребує більше ста зенітних ракетних комплексів для того, щоб повністю захистити небо держави від атак росіян.

Також раніше ми писали, що Швеція в рамках нового пакету військової допомоги для України постачатиме системи протиповітряної оборони IRIS-T та Hawk.

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