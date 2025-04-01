Зеленський, Буданов, Залужний: кому найбільше довіряють українці

За даними провідних соціологічних компаній України, рейтинг Зеленського суттєво зріс з початку 2025 року після приходу Дональда Трампа до влади та зміни політики США щодо України.

За даними КМІС, у березні президенту довіряють 69% українців. Водночас у списку КМІС відсутній Залужний.

Рейтинг колишнього головнокомандувача ЗСУ вже понад рік вищий за рейтинг президента.

Сам Залужний в коментарі РБК-Україна заявив, що поки триває війна, "нам потрібно всім працювати на збереження країни, а не думати про вибори".