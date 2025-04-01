Зеленский, Буданов, Залужный: кому больше всего доверяют украинцы

В украинском обществе во время войны сохраняется высокое доверие к людям из сектора обороны. В марте 2025 года они занимают первые месте в рейтинге наряду с президентом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса центра Socis.
Бывшему главнокомандующему ВСУ, а сейчас послу в Лондоне Валерию Залужному доверяют 62% украинцев, не доверяют 29,7% опрошенных.
Владимир Зеленский на втором месте - 50,5%. Не доверяют президенту 42,8% респондентов.
Руководитель Главного управления разведки Минобороны на третьем месте. Ему доверяют 46,2% респондентов, не доверяют 38,8%.
Командиру 3-й отдельной штурмовой бригады Андрею Билецкому доверяют 37,2%, не доверяют - 39,6%.
Опрос проведен центром Socis 14-23 марта 2025 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод исследования: личное интервью (face to face) Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал) 2,6%.
По данным ведущих социологических компаний Украины, рейтинг Зеленского существенно вырос с начала 2025 года после прихода Дональда Трампа к власти и изменения политики США в отношении Украины.
По данным КМИС, в марте президенту доверяют 69% украинцев. В то же время в списке КМИС отсутствует Залужный.
Рейтинг бывшего главнокомандующего ВСУ уже больше года выше рейтинга президента.
Сам Залужный в комментарии РБК-Украина заявил, что пока идет война, "нам нужно всем работать на сохранение страны, а не думать о выборах".