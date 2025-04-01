Зеленский, Буданов, Залужный: кому больше всего доверяют украинцы

По данным ведущих социологических компаний Украины, рейтинг Зеленского существенно вырос с начала 2025 года после прихода Дональда Трампа к власти и изменения политики США в отношении Украины.

По данным КМИС, в марте президенту доверяют 69% украинцев. В то же время в списке КМИС отсутствует Залужный.

Рейтинг бывшего главнокомандующего ВСУ уже больше года выше рейтинга президента.

Сам Залужный в комментарии РБК-Украина заявил, что пока идет война, "нам нужно всем работать на сохранение страны, а не думать о выборах".