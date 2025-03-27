Як змінився рейтинг Зеленського за останні тижні: опитування КМІС

Рівень довіри до Володимира Зеленського значно зріс на початку 2025 року через зміну політики США. Соціологи продовжують відстежувати динаміку довіри до президента України у березні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування КМІС.

За даними останнього опитування, станом на другу половину березня 2025 року 69% українців довіряють Зеленському, не довіряють - 28%. Баланс довіри-недовіри становить +41%.

Порівняно з останнім опитування КМІС формально всі зміни в межах статистичної похибки. Так, у період 14 лютого - 4 березня 2025 року 67% довіряли президенту, а 29% - не довіряли. Баланс довіри-недовіри становив +38%.

Коментар КМІС

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, серед українців зберігається досить висока довіра до президента Зеленського, а він сам сприймається як легітимний голова держави.

"Треба розуміти, що висока довіра (і її ріст за останній період) насамперед обумовлені сприйняттям Зеленського як президента та виразника інтересів України і українців (і меншою мірою мова може йти про симпатії на особистісному рівні як до людини чи політика)", - сказав він.

За його словами українці усвідомлюють екзистенційну загрозу з боку Росії та росіян і саме опір безжалісному ворогу є пріоритетом №1.

"Звинувачення, що Україна сама винна в нападі Росії чи інші некоректні (м’яко кажучи) трактування українсько-російських відносин, болюче сприймаються українською громадськістю і мотивують українців до більшого єднання (і ми бачимо чергову хвилю "гуртування навколо прапора" /rally around the flag)", - додав Грушецький

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування упродовж з 12 до 22 березня 2025 року серед 1326 респондентів.