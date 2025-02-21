ua en ru
Пт, 21 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Рейтинг Зеленського злетів останнім часом, але він не найвищий в Україні

Україна, П'ятниця 21 лютого 2025 20:51
UA EN RU
Рейтинг Зеленського злетів останнім часом, але він не найвищий в Україні Фото: Володимир Зеленський та Валерій Залужний (president.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Соціологи зафіксували різке зростання рейтингу Володимира Зеленського останнім часом. Як і раніше, його випереджає Валерій Залужний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 20-21 лютого.

Президенту довіряють дві третини українців, не довіряють - третина (34%). З січня рівень довіри покращився з 57 до 65%.

Рейтинг Зеленського злетів останнім часом, але він не найвищий в Україні

Колишньому головнокомадувачу ЗСУ, а нині послу в Лондоні довіряють три чверті українців (76%), недовіряють - 16%. Довіра до Залужного поступова падала з весни минулого року.

Рейтинг Зеленського злетів останнім часом, але він не найвищий в Україні

Крім того:

  • телеведучому Сергію Притулі довіряють 34%, недовіряють - 51%;
  • п'ятому президенту Петру Порошенку довіряють 22%, недовіряють - 76%;
  • колишньому голові Верховної Ради Дмитру Разумкову довіряють 19%, недовіряють - 41%;
  • екс-прем'єрці Юлії Тимошенко довіряють 11%, недовіряють - 86%.

Рейтинг Зеленського злетів останнім часом, але він не найвищий в Україні

Опитування було проведене Соціологічною групою "Рейтинг" 20-21 лютого 2025 року серед 1200 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.

Рейтинг довіри Валерія Залужного був вищим ніж у Зеленського наприкінці 2023 року та досягав 88%. Після відставки в лютому 2024 року великі соціологічні компанії не публікували рейтинги Залужного, який був призначений послом у Великій Британії.

Рейтинг Зеленського зріс на початку 2025 року. Це відбулося ще що того, як президент США Дональд Трамп заявив, ніби то у Зеленського рейтинг 4%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Валерій Залужний
NEWS
РФ випустила по Україні 160 дронів і атакувала Одеську область балістикою
РФ випустила по Україні 160 дронів і атакувала Одеську область балістикою
DAILY
Хто замість Шольца? Чим закінчаться вибори в Німеччині і чого чекати Україні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Хто замість Шольца? Чим закінчаться вибори в Німеччині і чого чекати Україні