Глава МВС Клименко прояснив ситуацію в Куп’янську після заяв Путіна

Сили оборони України стабілізували ситуацію в районі Куп’янська Харківської області. Наразі там триває оборонна операція підрозділів Національної гвардії, Збройних сил України та інших служб.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко під час візиту до Харкова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думку" .

"Я можу сказати, що в даному випадку ми можемо вірити заявам Генерального штабу ЗСУ. Наших дійсно там багато підрозділів працює навколо Куп’янська. На сьогоднішній день, я рахую, що ситуація стабілізована. І я сподіваюся, що наші Сили безпеки та оборони зможуть все зробити, щоб Куп’янськ не був захоплений ворогом", - заявив Клименко.

Відповідаючи на запитання щодо ситуації в Куп’янську та заяв російського диктатора Володимира Путіна про нібито оточення українських військ, Клименко наголосив, що ситуацію вдалося стабілізувати.

Нагадаємо, сьогодні диктатор Путін виступив з абсурдною заявою щодо бажання запросити журналістів іноземних ЗМІ у Куп'янськ та Покровськ, щоб нібито продемонструвати оточення українських військ.

Ситуація у Куп'янську

За даними Генштабу України, на Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім боєзіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районі населеного пункту Піщане та в бік Шийківки.

Вчора начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов повідомив, що російські війська присутні у північній частині Куп’янська. Вони намагаються одночасно обійти місто та прорватися безпосередньо до його центру.

Трегубов також підкреслив, що заяви російських окупантів про нібито оточення Куп’янська не відповідають дійсності.