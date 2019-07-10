ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский в Борисполе выгнал с совещания секретаря местного горсовета

Новости » Политика    10.07.2019 - 12:33
Зеленский в Борисполе выгнал с совещания секретаря местного горсовета
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Это произошло во время рабочего визита Зеленского в Борисполь

Во время рабочего совещания в Борисполе президент Украины Владимир Зеленский выгнал из помещения секретаря бориспольского городского совета Ярослава Годунка. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как отмечается, Зеленский во время совещания зачитал информацию, что Годунок был ранее осужден и после этого его выгнал.

"Я здесь прочитал: член "Батькивщины", секретарь бориспольского городского совета ранее осужден по ч.3 ст. 142 УПК Украины "разбой, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений". Ярослав Николаевич, это вы? Выйди отсюда! Разбойник ты", - сказал он.

Напомним, сегодня Зеленский во время визита в Борисполь заявил о назначении нового главы Киевской ОГА. Им стал Михаил Бно-Айриян. Бно-Айриян занимал должность заместителя директора "НЭК "Укрэнерго".

РБК-Украина писало, что президент вчера уволил 70 председателей районных государственных администраций. В частности, были уволены руководители районов в Киеве и 16 областях.

Еще ранее Зеленский своим указом уволил председателей районных государственных администраций Донецкой и Львовской областей и нашел на их место новых людей.

Зеленский остается лидером симпатий, Порошенко возглавил антирейтинг, - КМИС Зеленский назначил нового главу Киевской ОГА
Новости Украины Владимир ЗеленскийБорисполь
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь