Зеленський в Борисполі вигнав з наради секретаря місцевої міськради

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Це відбулось під час робочого візиту Зеленського у Бориспіль

Під час робочої наради у Борисполі президент України Володимир Зеленський вигнав з приміщення секретаря бориспільської міської ради Ярослава Годунка. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як зазначається, Зеленський під час наради зачитав інформацію, що Годунко був раніше засуджений і після цього його вигнав.

"Я тут прочитав: член "Батьківщини", секретар бориспільської міської ради раніше засуджений за ч.3 ст. 142 КПК України "розбій, поєднаний зі спричиненням тяжких тілесних ушкоджень". Ярослав Миколайович, це ви? Вийди звідси! Розбійник ти", - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський під час візиту до Борисполя заявив про призначення нового глави Київської ОДА. Ним став Михайло Бно-Айріян. Бно-Айріян обіймав посаду заступника директора "НЕК "Укренерго".

РБК-Україна писало, що президент вчора звільнив 70 голів районних державних адміністрацій. Зокрема, було звільнено очільників районів у Києві та 16 областях.

Ще раніше Зеленський своїм указом звільнив голів районних державних адміністрацій Донецької та Львівської областей та знайшов на їх місце нових людей.